La Fédération Française de Basket-Ball salue l'implication de Johan Guillou

Le président de la Ligue régionale de basket-ball reçoit l'insigne du "Coq de bronze". Il s'agit d'une rare récompense distinguant les sportifs, les dirigeants et les acteurs associatifs s'impliquant dans le monde du basket en France.



Johan Guillou, le jeune président de la LRB, s'est vu remettre cette récompense des mains de Jean-Pierre Siutat lors du dîner de Gala de l’assemblée générale de la FFBB à Ajaccio ce samedi.



"Je suis fier car cette récompense, qui est très rare, est décernée habituellement par l'instance suprême aux plus grandes personnalités du basket français. Je suis fier aussi car j'ai appris que cela fait de moi le plus jeune "Coq" de France du basket. Je suis surtout fier car à travers cette récompense, c'est un Ultra-Marin qui a été récompensé. Là, c'est La RÉUNION lé en lèr !", déclare le président de ligue qui a, auparavant, connu de beaux succès à la tête de la Tamponnaise Basketball mais aussi offert du rêve à de nombreux amateurs de la balle orange en tant qu'organisateur des fameux Run Ball au début des années 2010. Un événement annuel qui avait vu passer sous nos latitudes les plus grands basketteurs français du moment comme Boris Diaw, Kévin Séraphin, Tony Parker ou encore les Braqueuses menées par Céline Dumerc.



Parmi les prestigieux invités du dîner de la fédération hier soir, le célèbre commentateur sportif de Canal+, George Eddy, a été décoré de la plus haute distinction de la FFBB avec le Trophée Robert Busnel-Yvan Mainini.



L’unique Coq d’Or de la FFBB cette année a été décerné à l’une des basketteuses les plus en vue de cette année 2022, à savoir Laëtitia Guapo.



Les Coqs 2022 de la FFBB :



Coqs d’Or : Laëtitia Guapo (joueuse du Bourges Basket et internationale 3x3)



Coqs d’Argent : Jean-Pierre Bruyère (membre du Comité Directeur FFBB, président de la commission fédérale des équipements), Didier Taffineau (président du Comité Départemental de l’Yonne), Frédérique Prud’homme (membre du Bureau Fédéral et déléguée au « Vivre Ensemble », Anne Luciani (présidente de la Ligue Régionale de Corse).



Coqs de Bronze : Jean-Michel Dupont (président de la Ligue des Pays de la Loire), Agnès Fauchard (membre du Bureau Fédéral et présidente de la commission des jeunes), Johan Guillou (président de la Ligue de la Réunion), Carole Force (vice-présidente de la FFBB, en charge du Haut Niveau et présidente de la Ligue Féminine de Basket), Stéphane Kroemer (membre du Bureau Fédéral, et président de la commission dédiée aux relations avec les collectivités locales), Oumar Dia (membre du Comité Directeur FFBB, vice-président de la commission société et mixités et chargé des relations internationales avec l’Afrique).