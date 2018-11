La Fédération CGT CGTR Fonction Publique Territoriale pour les agents communaux

Le mouvement"gilets Jaunes"a mis en lumière la situation des ménages Réunionnais.

La Cgtr FPT tient à attirer l'attention sur la fonction publique territoriale de la réunion avec ses 16000 non titulaires et disparité dans les salaires ces Travailleurs pauvres.

Depuis 2014 la Cgtr FPT travaille sur des propositions collationné dans un document intitulé : Horizon 2019-2050

La Cgtr FPT demande la Titularisation de l'ensemble des agents non titulaires

-L'application de la Reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle à tous les concours de la fonction publique territoriale

-Creation d'Institut Régional d'administration (IRA) pour la formation des cadres

-CREATION d'un pôle d'excellence en matière de formation (CNFPT CDG Chambre de Commerce Chambre des métiers Université)

- Développement des contrats d'alternance en direction des jeunes pour les former à remplacer les départs à la retraite

-CREATION d'un groupement d'intérêt public dans la restauration scolaire pour éviter l'externalisation

-Contrats spécifiques pour les publics n'ayant pas les annuités nécessaire pour bénéficier d'une retraite pleine

-transformer les mairies annexes en centre multi services (guichet administratif unique)



La Cgtr FPT est disponible à prendre part aux discussions pour améliorer la situation des milliers d'agents communaux qui sont sur les barrages depuis le 17 novembre



Nous les pas plus nous les pas moins respect à nous

Ni Tiembo ni larg pas

-