Dossier spécial étudiants La Fashion Boutique: une école pas comme les autres Depuis 18 ans, La Fashion Boutik forme des élèves passionnés par l’univers de l’esthétique. Un établissement à taille humaine dans lequel chacun trouve sa place: déjà des centaines d’esthéticiennes, de maquilleuses mais aussi de prothésistes ongulaires ont été formées.

Des diplômes qui s’adressent aussi aux titulaires du BAC



Les diplômes dans le secteur de l’esthétique s’adressent aussi aux titulaires du Bac. Les métiers de l’esthétique s’ouvrent effectivement à tous les passionnés et permettent de rapidement entrer dans le monde du travail. Le CAP classique se prépare entre le 26/08/2019 et le 15/05/2020. Quatre jours par semaine les élèves seront en cours ( 630 heures au total).



Un stage pratique de 8 semaines dans un institut partenaire permet de se confronter de façon concrète au terrain, renforcé par une formation de 4 semaines dans une parfumerie. Ce sont ainsi 420 heures de stages pratiques qui permettront au futur titulaire du CAP d’avoir une expérience solide en immersion totale dans le milieu professionnel.



Les titulaires du BAC sont dispensés de l’enseignement général



Les titulaires du BAC sont dispensés de l’enseignement général ( Mathématiques, Sciences, Français et histoire/géographie) et se concentreront sur l’enseignement professionnel ( Techniques esthétiques, prévention et santé environnement, vente de produits et prestations, biologie, cosmétique, technique des appareils et instruments, arts appliqués et connaissance du milieu professionnel ).



Bon à savoir : Possibilité de demande de prise en charge des financements par tous les OPCA.

Dispositif de financement de formation par la Région Réunion : Le Chèque Formation Réussite.

Accompagnement pour les démarches (constitution du dossier, envoi à l’organisme…) Pour contacter la Fashion Boutik

