A la Une . La Famille Tout-Écran en vacances : "J’ai fait un selfie mortel !"

Pour accompagner les familles vers un usage maîtrisé des écrans au quotidien, les caisses d’allocations familiales (Caf), en partenariat avec le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (Clemi), ont conçu la série « La famille Tout Écran ». Cette nouvelle saison se focalise sur la période des vacances estivales. Au travers de ces dix épisodes, la Famille Tout-Écran nous rappelle les pièges à éviter liés à la surconsommation des écrans pendant les vacances. Par N.P - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 08:43

L’été, faut impressionner ! Erwan s’est lancé dans un challenge de selfies à couper le souffle. Un maximum de risques pour un maximum de « vues » ! Pas sûre que la compagnie d’assurance « like » ce nouveau défi ! Plus