A la Une . La Fabrique du changement : deux jours pour changer la vie au travail

Les 28 et 29 octobre, la Fabrique du changement va se dérouler pour la première fois dans le département. Un moment où les professionnels de tous secteurs se réunissent pour réfléchir au management du futur, où le bien-être au travail est un l’un des piliers fondateurs. Pour cette première édition, les organisateurs ont fait le choix de se concentrer sur le talent local. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 14:56

Croiser un ami chez un fleuriste un matin et partir sur le lancement d’un évènement quelques mois plus tard, c’est l’histoire que racontent Antoine Lerat et Laurence Trucchi, les deux porteurs du projet "la Fabrique du changement" à La Réunion. Les deux chefs d’entreprise ont réussi à mettre en place l’évènement et à motiver 24 bénévoles dans l’histoire.



Née en 2014 à Nantes, la Fabrique du changement est un évènement où les professionnels de plusieurs secteurs se rencontrent pour échanger sur les innovations managériales. Pour simplifier, l’objectif des participants est de réfléchir à de nouveaux moyens d’améliorer les conditions de travail des employés, avec l’humain comme pièce centrale.



Importer le concept à La Réunion



C’est Antoine Lerat qui a participé à plusieurs de ces Frabriques du changement qui a eu l’idée de ramener le concept dans l’île. "Je me suis toujours inspiré de mes anciens dirigeants, que ce soit en bien ou en mal. Je suis un idéaliste engagé à trouver comment mettre plus d’humains au travail", indique-t-il.



"Il y a trois ambitions : mailler des univers qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer, mélanger les genres et faire de La Réunion un territoire managérial", explique Laurence Trucchi. Les finalités de ces deux jours de rencontre seront remises au préfet de La Réunion.



Pour que ces échanges puissent devenir fructueux, tous les secteurs économiques sont invités à se rencontrer dans des contextes facilitant les échanges. Ainsi, les participants peuvent choisir d’aller à des ateliers sur des thèmes précis ou assister à une conférence baptisée "Brèdes de comptoir".



Le choix des thèmes, souvent originaux, est également source d’imagination et de créativité entre les participants. Ainsi, discuter de ce que la permaculture ou l’art peut apporter à une entreprise sont des exemples de ce que comprennent ces ateliers.



Favoriser le local



L’un de ces choix assumés des organisateurs est de ne pas faire venir d’invité pour se concentrer sur les talents locaux. Seul Dominique Pon, le directeur de la Clinique Pasteur à Toulouse, en fait partie pour ses innovations au sein des établissements. Le reste des innovations sont portées par des Réunionnais, car "il y a des choses incroyables qui se mettent en place ici", affirme Laurence Trucchi.



La fabrique du changement se déroule les 28 et 29 octobre à la Cité des Arts à Saint-Denis. La journée d’inscription est à 260€. Un prix qui n’a pas freiné les ardeurs de certains puisque la première journée affiche complet. Seules quelques places restent encore disponibles pour le second.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur