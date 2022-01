Communiqué La FSU dit NON à la régression sociale à Saint-André

"M. le Maire et son équipe municipale justifient leur politique de régression sociale sous de faux prétextes d’austérité et de restrictions financières", reproche la FSU. Par N.P - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 10:34

Le communiqué :



Chers collègues employés communaux de Saint-André,



Il ne nous aura pas fallu longtemps pour nous rendre compte que sous notre sapin, pour ce début d’année, la pilule sera difficile à avaler et qu’elle ne produira pas de bons effets.



Là où l’État jette la grenouille directement dans l’eau bouillante dans la gestion de la crise Covid, notre collectivité démarre à l’eau froide et monte tout doucement le feu sous la marmite. On se laisserait presque aller à s’endormir… avant de finir bouilli, d’ailleurs où sont les tickets restaurants promis ?



Cette année, nous n’avons pas été sages, plus de RTT, un rifseep qui n’en est pas un, une absence de concertation avec les syndicats… Pire, des droits bafoués, quand d’autres collectivités échangent avec leurs agents pour augmenter le temps de travail afin de ne pas perdre les 14 jours réglementaires de rtt (réduction du temps de travail).



Mr le Maire et son équipe municipale, justifient leur politique de régression sociale sous de faux prétextes d’austérité et de restrictions financières. Pourtant, il continue de financer, voir d’augmenter les gros salaires de la mairie (directeur de cabinet, chef de cabinet…) au détriment des agents aux bas salaires.



La revalorisation des petits salaires, était pourtant une promesse de campagne, le rifseep nous montre bien qui est privilégié…



Chers collègues, souvenez-vous, on nous avait promis un plan de titularisation, l’installation d’un dialogue social… Oté !! Ou crois encore au Père Noël ou kwé ?! Sûrement que le bonheur pour notre autorité c’est d’avoir la santé et une mauvaise mémoire !!



Cette année, j’espère que ce ne sera pas celles d’occasions perdues, toujours pas de dialogues avec les syndicats lors des ouvertures de postes, la préférence vers l’extérieur alors que les compétences existent au sein de notre collectivité… Pire, toujours pas de chsct (comité d’hygiène, de sécurité et conditions de travail) malgré la crise sanitaire qui nous impacte tous. Malgré toutes ces inégalités, mes chers collègues je vous souhaite une belle année, et quand vous voudrez faire entendre votre voix nous serons là !



La FSU, une voix indépendante pour défendre vos intérêts.



Éric Collet