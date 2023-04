Communiqué La FSU appelle à la grève et à participer massivement aux défilés du jeudi 13 avril

Par NP - Publié le Lundi 10 Avril 2023 à 16:04

Depuis près de 3 mois, un mouvement social puissant combat la réforme des retraites imposée de force par Emmanuel Macron.

Depuis près de 3 mois, une unité syndicale historique est au rendez-vous face à cette contre-réforme qui, si elle s’appliquait, aggraverait encore un peu plus la situation sociale de la Réunion.



Depuis près de 3 mois, le gouvernement use de tous les subterfuges : 47.1, vote bloqué au Sénat, 49.3 faute d’une majorité pour adopter le texte mais aussi approximations et tromperies sur la prétendue urgence à réformer, sur l’apocalypse qui résulterait d’un retrait de la réforme, mensonges sur l’impact pour les femmes, sur une prétendue pension minimum à 1200 euros pour tous,…

Depuis près de 3 mois, la population rappelle qu’elle n’est pas dupe et exprime avec force son rejet d’une réforme brutale, injuste et injustifiée.



Le Conseil Constitutionnel se prononcera le 14 avril sur ce texte mais aussi sur la tenue d’un référendum pour rendre enfin au peuple sa capacité à imposer ses choix, largement méprisés aujourd’hui par le gouvernement.

D’ici là, la FSU soutient toutes les initiatives sectorielles qui pourraient être organisées avant cette date et appelle, avec l’intersyndicale, à faire grève et à participer massivement aux défilés du jeudi 13 avril : à Saint-Denis à partir de 9h du Petit-Marché jusqu’à la préfecture et à Saint-Pierre au départ du rond-point Bank jusqu’au front de mer.