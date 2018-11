La FSU a rencontré le Secrétaire Général de l’Académie

La FSU, avec sa Secrétaire Générale Bernadette Groison, a rencontré mercredi 7 novembre le Secrétaire Général de l’Académie.



La FSU a évoqué nombre de préoccupations des personnels de l’Education Nationale. Elle a particulièrement insisté sur les suppressions de postes prévues au budget 2019 et a interrogé sur les conséquences précises de ces suppressions pour La Réunion notamment en ce qui concerne les enseignants du second degré et les personnels administratifs.



La FSU a porté sa demande d’un plan de rattrapage pour couvrir tous les besoins du 1er et 2d degré et rappelé ses revendications pour améliorer la qualité du service public d’éducation à la Réunion par le classement de tous les établissements scolaires en Éducation Prioritaire.



Elle a également demandé que soit mise en œuvre une politique plus ambitieuse en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Cela passe notamment par un meilleur accompagnement des élèves décrocheurs pour un retour réussi en formation mais aussi par une meilleure prise en compte des souhaits des élèves en matière d’orientation après le collège.



La FSU a également rappelé son attachement au développement de l’enseignement de la langue vivante régionale et déploré que la commission chargée de plancher sur ce dossier n’ait pas été réunie depuis des années. Pour la FSU, c’est un élément fondamental de lutte contre l’échec scolaire qui doit faire l’objet d’un réel dialogue social. La FSU est prête à y contribuer activement.



Enfin, la FSU a tenu à alerter le rectorat sur les problèmes de gouvernance et sur les conditions de travail qui engendrent un mal-être grandissant des personnels.



Le Secrétaire Général s’est dit ouvert à la discussion sur un certain nombre des dossiers portés par la FSU : décrochage scolaire, place de la langue régionale, Éducation prioritaire.



En tout état de cause, pour la FSU toutes les inquiétudes ne sont pas levées notamment concernant la rentrée 2019 dans un contexte où les difficultés scolaires restent importantes et où le climat scolaire se dégrade.



Pour défendre un service public d ‘éducation de qualité, la FSU appelle les personnels de l’Éducation Nationale à faire grève et à se rassembler devant le Rectorat lundi 12 novembre à partir de 9h.