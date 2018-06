La FSDEA et les JA se mobilise "pour la production locale"

Une quarantaine d’agriculteurs se rassemblait ce mardi devant la préfecture à St Denis. Un rassemblement contre les produits de dégagements et l’importation qui empêchent les éleveurs réunionnais d’être concurrentiels.



À cette occasion, un barbecue avec des produits 100% pei a été réalisé. Une réunion s’ est tenue dans l’après-midi avec le SGAR (Secrétaire Général aux Affaires Régionales) pendant laquelle la “fdsea/JA” a pu échanger sur la problématique et le danger que ça représente. Dans le cadre de la loi égalité réelle et dans la future loi suite aux EGA.



Les syndicats demandent à ce qu’un outil soit mis en place afin de mieux contrôler les importations pour qu’elle ne constitue pas de concurrence déloyale. Il nous a été dit et réaffirmer le soutien de l’état dans notre démarche, la haute autorité à la concurrence a été saisie.



Une réunion est prévue le 29 juin pour refaire le point. La “Fdsea /JA” reste vigilente et demande à tous les parlementaires leurs soutiens sur un sujet aussi important pour toutes les filières animales de notre département. La Fdsea et les JA ont fait part au SGAR de la baisse du POSEI qui viendra affecter encore plus le développement des filières de La Réunion.



Fdsea Réunion

Jeunes agriculteurs