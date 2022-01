Communiqué La FRC veut s'assurer de l'avis des maires quant aux mesures sanitaires

La Fédération de Résistance Civique indique que des citoyens se lancent dans un tour de l'île pour "vérifier" l'avis des maires quant au pass vaccinal et aux mesures prises dans le cadre sanitaire. Par N.P - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 09:29

Le communiqué :



Sous l’impulsion de la Fédération de Résistance Civique (FRC) des citoyens volontaires se lancent dans un tour de l’île pour récolter l’avis des Maires de la Réunion sur le Pass Vaccinal. Selon vous, votre maire est-il pour ou contre ? Votre avis compte.



Le 8 janvier une délégation de la FRC a été reçue par le directeur de cabinet du Préfet et la Sous-Préfète de Saint Paul. Au cours de cet entretien, il a été indiqué à la délégation que les maires étaient unanimement favorables aux mesures proposées par le Préfet.



Pour vérifier cette information, des citoyens volontaires se lancent dans un tour de l’île pour obtenir l’avis des Maires de la Réunion sur le Pass Vaccinal et plus largement sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et leur déclinaison sur le plan local par le Préfet.



Le maire est connu pour être “le premier citoyen ». Il a le devoir de respecter et faire respecter la loi et de veiller au maintien de l'ordre public dans sa commune. Le maire doit se mettre au service de l'intérêt général ; il doit représenter tous les habitants de sa commune, sans exception et sans distinction. Chaque maire se doit de faire respecter les valeurs de « Liberté, Égalité, Fraternité » qui figurent au fronton de sa mairie. Il est aussi tenu de respecter et de faire respecter les droits et libertés fondamentaux.



Un collectif de maires résistants s’est déjà constitué pour protester contre la division. Les Maires savent donc résister quand les droits et libertés de leurs administrés sont en jeu !



Vous souhaitez exprimer votre avis et vérifier s’il sera conforme à celui de votre maire ? Pour cela il vous suffit de renseigner ce questionnaire à partager :



Pour consulter les courriers remis aux maires et le dossier déposé à la Préfecture de Saint-Denis par la FRC :

