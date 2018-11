La FDSEA veut organiser des convois durant le couvre-feu

Rupture de carburants mais aussi difficultés d’approvisionnement en aliment bétail, si les blocages perdurent 24 à 48h de plus, "très peu d'exploitations auront encore une marge de manœuvre", alerte la FDSEA. "Une partie de la production laitière a été jetée hier, faute de ne pouvoir être livrée aux industriels ".



A ces difficultés s’ajoutent celles de l'absence de passage de la société d'équarissage et la non-livraison de la canne, "entre 80 000 et 100 000 tonnes de cannes se dégradent ".

Dans ce contexte de crise, la FDSEA demande à rencontrer le sous-préfet de Saint-Pierre. La Fédération compte lui soumettre l’idée d’organiser des convois pendant le couvre-feu et l’accès aux stations réquisitionnées.



Par ailleurs, la FDSEA rappelle qu’elle avait adressé un courrier au Président de la Région "sur les conséquences désastreuses de l’augmentation des prix des carburants. Des mesures ont été prises pour une partie du secteur économique, mais le monde agricole en a été écarté et sans que cela se justifie".