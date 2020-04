La FDSEA réclament ​un soutien économique pour les entreprises agricoles

Economie La FDSEA réclament ​un soutien économique pour les entreprises agricoles La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles s'interroge sur "l’application réelle" des dispositifs d'aide pour le monde agricole en cette période de crise. "Les aides mises en place pour les petites et moyennes entreprises doivent être ouvertes à toutes les exploitations agricoles", demande la fédération.

"Depuis le début de cette situation de pandémie, la FDSEA accompagne les exploitants pour la mise en place du chômage partiel, la mise à disposition des attestations permanentes de déplacement ou encore à identifier un marché d’écoulement.



Bien que l’Etat a réagit et que l’annonce d’aides pour les petites et moyennes entreprises ai été faite, la FDSEA s’interroge sur l’application réelle de ses dispositifs sur notre île dont le prêt de garanti à 0.25% sur 25% du chiffre d’affaire de l’entreprise.



A la lecture du cadre de ce dispositif, il est normalement ouvert à l’horticulture, le maraîchage, l’arboriculture, élevage, la diversification touristique et à la canne. La réalité n’en est pourtant pas le reflet.



La FDSEA demande donc à l’Etat d’intervenir auprès des banques pour éviter les sélections par rapport aux filières de production.



La situation durera à minima jusqu’à fin avril retardant les déclarations PAC, le passage du contrôle technique, l’entretien du matériel,... Certaines filières dont la canne accumulent des difficultés depuis 2018 et ne peuvent pas préparer leur future campagne correctement.



Les aides mises en place pour les petites et moyennes entreprises doivent être ouvertes à toutes les exploitations agricoles. Comme la FDSEA le souligne depuis le début : cette crise à des conséquences pour toutes les filières de production !!" A.D







