La FDSEA réagit à la condamnation des planteurs

Aujourd’hui c’est le combat du puissant contre les faibles. La FDSEA prend acte de la décision de la justice : Le Président de la FDSEA a été condamné à 12 mois de prison ferme.Ce verdict tombe suite à la défense des intérêts de l’ensemble des planteurs de canne de l’île pour les bonnes causes. C’est l’engagement du Président de syndicat vis-à-vis de ses adhérents mais aussi de l’ensemble du monde agricole.C’est pourquoi l’ensemble du Conseil d’Administration et du bureau de la FDSEA soutient et soutiendra notre Président dans sa situation ainsi que l’ensemble des agriculteurs concernées.L’action syndicale se poursuivra sous d’autres formes pour faire remonter les inquiétudes du monde agricole. Nous souhaitons rassurer nos adhérents et nos sympathisants : le syndicat est debout, les membres élus sont au travail aussi que les administratifs et le Président actuel est toujours Président.