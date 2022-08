A la Une . La FDSEA met en garde contre les amendes abusives pour l'autocollant "angles morts"

Des agriculteurs affirment avoir été verbalisés pour ne pas avoir un autocollant mentionnant "angles morts" sur leur tracteur. La FDSEA rappelle que cet autocollant n’est pas obligatoire sur les engins agricoles et invite ceux qui rencontrent ce problème à se manifester. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 15:22

Des planteurs ont-ils été verbalisés pour ne pas avoir l’autocollant "angles morts" sur les tracteurs ? C’est en tout cas ce qu’affirme la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA). Le syndicat affirme avoir été sollicité par des agriculteurs qui auraient été verbalisés à ce sujet.



"Ils ont des réflexions. On les a arrêtés pour demander où étaient les autocollants et il y en a même qui disent qu’ils ont été verbalisés. On attend d’avoir les procès-verbaux en main pour les remettre aux services de la préfecture et aux services concernés. On a aussi interpellé la Gendarmerie et les services de Police pour qu’ils puissent intervenir là-dessus afin qu’ils puissent arrêter concernant les verbalisations", indique Emmanuel Taïlamé, le secrétaire général de la FDSEA.



Le représentant syndical rappelle que les véhicules agricoles ne sont pas concernés par la législation sur ces autocollants. "Il y a eu un article dans le décret du 17 novembre 2020 concernant les véhicules de plus de 3,5 tonnes. À l’intérieur, il stipule bien que les véhicules agricoles hivernaux et dédiés à l’entretien des routes ne sont pas concernés par cette législation", ajoute-t-il.



Emmanuel Taïlamé invite les agriculteurs qui auraient rencontré ce problème à se manifester auprès de la FDSEA. Il espère que la situation se règlera vite afin "de ne pas perdre trop de temps avec ça."



