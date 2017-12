A la Une .. La FDSEA déplore l’attitude des usiniers à la veille de la fin de campagne sucrière La campagne sucrière va bientôt toucher à sa fin mais des tensions persistent entre Tereos et la FDSEA. Le syndicat sucrier déplore dans un communiqué la venue de d'émissaires (vigiles et huissiers) du géant sucrier à la balance de Beaufonds pour contrôler les chargements des planteurs. "l’heure n’est plus à ce type de contrôle, la campagne s’étant bien déroulée avec des volumes satisfaisants", clame la FDSEA.

Depuis ce matin, sans prévenir et sans consultation, l’équipe de Téréos accompagnée d’une dizaine de personnes (vigiles et huissiers) s’est présentée à la balance de Beaufonds pour contrôler les chargements des planteurs.

A quelques jours de la fin de la campagne sucrière, la FDSEA déplore un coup de force de Téréos et son mépris pour les planteurs qui font de leur mieux pour finir la campagne dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Il n’est pas approprié de venir sur les balances en soupçonnant les planteurs de fraude.



Au préalable, il existe des instances qui permettent de gérer ce type de situation (Commissions Mixtes d’Usines et Comité Paritaire de la Canne et du Sucre). D’ailleurs depuis le début de la campagne, la FDSEA demande à ce que des réunions soient tenues.



La FDSEA demande le retour à une situation plus saine pour finir la campagne. Les modalités de livraison de cannes seront discutées l’année prochaine. La filière étant une filière paritaire, les décisions se font à la suite d’un échange. Les usiniers n’ont donc pas à imposer une nouvelle procédure aux planteurs.



Avec un départ de campagne tardif, et à la veille de la fin de campagne, l'heure n'est plus à ce type de contrôle, la campagne s'étant bien déroulée avec des volumes satisfaisants.





