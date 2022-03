La FDJ remet un chèque de 500.000 euros à un gagnant réunionnais

Cet amateur de jeux de grattage est ravi. "J'aime beaucoup les jeux Cash et Jackpot, il m'arrive régulièrement de gagner 100 € grâce à ces jeux."



Aujourd'hui, c'est le lot maximum qui est au bout de ce ticket Jackpot. "J'avais le chiffre 7 parmi mes numéros gagnants. J'ai gratté sous ce numéro et j'ai découvert la somme de 500.000 € !", confie ce chanceux.



"Ce gain est un tournant pour moi. Je vais pouvoir m'acheter une maison, une voiture et mettre de l'argent de côté pour permettre à mes enfants de faire des études. C'est le bonheur, ma vie va changer", se réjouit ce veinard.



Le grand gagnant a joué dans le point de vente de la station service du Lagon à l'Hermitage le 19 mars.