Social La FAPT CGT fait le piquet devant le centre financier de la poste Cette grève fait suite à plusieurs revendications avancées par le syndicat. La direction reste muette à ce sujet selon les syndicats. D'autres mouvements sont à craindre.





Les revendications sont nombreuses : "la première c’est l’entrave aux droits syndicats, la direction refuse de parler de certains sujets avec la FAPT CGT", déclare Olivier, secrétaire de section de la FAPT CGT du centre de Saint-Denis.



Les conditions de travail sont elles aussi remises en causes. Après avoir signé un accord en 2016, et malgré un changement de direction, aucune amélioration n’est ressentie.



Problèmes avec le logiciel, lents traitements des demandes clients... le seul syndicat du centre financier à revendiquer des changements fait dérouler une longue liste de problèmes.



Loic Désiré, directeur général de FAPT CGTR alerte aussi sur "’abus de la précarité avec une sous-traitance déguisée" avec plus d’intérimaires et peu d’embauche en CDI.



Les syndicalistes envisagent d’intenter une action en justice si l’accord de 2016 n’est pas appliqué.



Ce jeudi après-midi, la poste a livré sa position via un communiqué : "Aujourd'hui, jeudi 2 aout, 13% des postiers du Centre Financier sont en grève. Ce mouvement fait suite à un préavis déposé par l'organisation syndicale CGTR. Dans le cadre de la réunion du 1er aout, la direction du Centre Financier a apporté des précisions aux demandes des représentants de l'organisation syndicale.



Concernant l’accord "un avenir des métiers bancaires" au sein des Centres Financiers, la direction du Centre Financier de Saint-Denis a ainsi précisé qu’une réunion a été organisée, le 1er aout, avec les représentants des organisations syndicales signataires pour une mise en oeuvre rapide. Cet accord prévoit un accompagnement pour les postiers impactés par une mobilité lié à l’activité du centre. Tous les services du Centre Financier sont opérationnels". Depuis ce matin, une quinzaine de personnes sont mobilisées devant le siège de la banque postale à Saint-Denis. Sur l’ensemble des syndicats présents au seins des locaux, seule la FAPT CGT manifeste.Les revendications sont nombreuses : "la première c’est l’entrave aux droits syndicats, la direction refuse de parler de certains sujets avec la FAPT CGT", déclare Olivier, secrétaire de section de la FAPT CGT du centre de Saint-Denis.Les conditions de travail sont elles aussi remises en causes. Après avoir signé un accord en 2016, et malgré un changement de direction, aucune amélioration n’est ressentie.Problèmes avec le logiciel, lents traitements des demandes clients... le seul syndicat du centre financier à revendiquer des changements fait dérouler une longue liste de problèmes.Loic Désiré, directeur général de FAPT CGTR alerte aussi sur "’abus de la précarité avec une sous-traitance déguisée" avec plus d’intérimaires et peu d’embauche en CDI.Les syndicalistes envisagent d’intenter une action en justice si l’accord de 2016 n’est pas appliqué.Ce jeudi après-midi, la poste a livré sa position via un communiqué : "Aujourd'hui, jeudi 2 aout, 13% des postiers du Centre Financier sont en grève. Ce mouvement fait suite à un préavis déposé par l'organisation syndicale CGTR. Dans le cadre de la réunion du 1er aout, la direction du Centre Financier a apporté des précisions aux demandes des représentants de l'organisation syndicale.Concernant l’accord "un avenir des métiers bancaires" au sein des Centres Financiers, la direction du Centre Financier de Saint-Denis a ainsi précisé qu’une réunion a été organisée, le 1er aout, avec les représentants des organisations syndicales signataires pour une mise en oeuvre rapide. Cet accord prévoit un accompagnement pour les postiers impactés par une mobilité lié à l’activité du centre. Tous les services du Centre Financier sont opérationnels". AF Lu 236 fois





Dans la même rubrique : < > 15 agents de médiation du GET 974 apprennent qu'ils sont débarqués Bois Rouge: L'usine en mode marche - arrêt depuis 1 semaine