La Députée Nadia Ramassamy s'est entretenue avec le ministre de la Culture de l'État Tamoul

Entretien entre la Députée de La Réunion Nadia Ramassamy et le Ministre de la Culture, de la Langue et de l’Archéologie de l’État Tamoul M. Thiru K. Pandiarajan



La Députée Nadia Ramassamy s’est entretenue ce mardi 6 août 2019 avec le Ministre de la Culture du Tamil Nadu (État Tamoul) dans la capitale cet État, à Chennai.



Nadia Ramassamy a d’abord évoqué les liens historiques, culturels et linguistiques entre La Réunion et l’État Tamoul.



Ensuite, Nadia Ramassamy a proposé au Ministre une série de mesures pour renforcer la coopération entre La Réunion et l’État Tamoul, à savoir, multiplier les échanges artistiques, promouvoir la langue Tamoule à La Réunion et le français au Tamil Nadu, mettre en place des programmes de coopération entre établissements scolaires Réunionnais et Tamouls et créer un parcours « Erasmus » entre les étudiants Tamouls et les étudiants Réunionnais.



Sur invitation de la Députée Nadia Ramassamy, le Ministre s’est engagé à venir à La Réunion dans les prochaines semaines pour concrétiser ces annonces par un accord entre la Région Réunion et le Tamil Nadu.