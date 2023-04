A la Une . La Députée Estelle Youssouffa demande le maintien de l’opération Wambushu

Face aux rumeurs d’abandon de l’opération Wambushu, qui vise à expulser les étrangers en situation irrégulière et les habitations illégales, la députée LIOT réaffirme son soutien. "Il faut oser au nom des droits de l’Homme ou de la sécurité sanitaire dire qu’il faut garder les bidonvilles", fustige-t-elle. Par NP - Publié le Dimanche 16 Avril 2023 à 09:04





Sur ses réseaux, Estelle Youssouffa est revenue sur la situation. "Beaucoup sont démoralisés par l’offensive médiatique que mènent les « bobos gauchos », les « droits de l’hommiste », celles et ceux qui se sont réveillés subitement pour dénoncer l’opération de destruction des bidonvilles".



L’ancienne journaliste ironise sur les leçons de morale données aux Mahorais et Mahoraises: "Il faut oser au nom des droits de l’Homme ou de la sécurité sanitaire dire qu’il faut garder les bidonvilles".



Elle lance notamment, "celles et ceux qui veulent aller défendre leur clandestin, vous les prenez, vous les ramenez dans l’Hexagone. Tant que vous être pas en train de vous battre pour que Mahoraise et Mahorais (…) on puisse avoir de l’eau dans nos robinets, accès à des soins de qualité et une éducation de qualité, vous êtes disqualifiés comme défenseurs des droits de l’Homme".



Mayotte. La députée Estelle Youssouffa règle ses comptes avec les associations immigrationnistes. Vos bonnes intentions sont notre enfer, mélez-vous de vos oignons, occupez-vous de vos bassines #viedesmigrants pic.twitter.com/2tsrwVMFKf

— viedesmigrants (@ravisjiko) April 15, 2023