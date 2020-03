La Dénicratie en marche !!

– Après 2 ans de « concertation » et la publication d’un rapport (Delevoye) imprécis car dépourvu d’éléments chiffrés et vérifiables,

– Après 6 mois de mouvement social contre la réforme des retraites, le plus important en France depuis 2010 (des millions de Français dans la rue),

– Après que les Français désapprouvent majoritairement ce projet dans les sondages,

– Après que la majorité des salariés représentée par les organisations syndicales soit opposée au projet du Gouvernement,

– Après que le patronat ne soit pas demandeur de cette réforme,

– Après une étude d’impact de 1500 pages, rendue publique très tardivement, très lacunaire et dont les cas types présentés sont très contestables,

– Après un avis exceptionnellement sévère du Conseil d’État sur le projet de loi,

– Après 29 ordonnances prévues dans le projet de loi (procédure fort peu démocratique) qui ne permettent pas d’avoir une idée précise du futur système de retraite,

– Après une étonnante « procédure accélérée » pour une réforme qui doit entrer en vigueur en 2037,

– Après seulement quelques jours de débat parlementaire en commission pour examiner le projet de loi,



ET



– Alors que le Gouvernement dispose encore de la majorité absolue à l’Assemblée nationale (l’usage du 49-3 dans de telles circonstances est donc très rare),

– Alors qu’il s’agit tout de même de discuter du quart des dépenses publiques, engageant la vie de dizaines de millions de Françaises et de Français pour des décennies,



Le Premier ministre Édouard Philippe, après avis du Conseil des ministres présidé par le Président de la République Emmanuel Macron, a décidé d’utiliser l’article 49-3 de la Constitution de 1958 pour passer, EN FORCE, son projet de réforme d’un système « universel » des retraites !!



NE SOYEZ PAS DUPES !



Cette manœuvre politique, en pleine crise du coronavirus, a pour seul objectif d’empêcher l’unique débat que l’Assemblée nationale devait avoir sur ce projet de loi.



Après la réforme, le Gouvernement va engendrer plus d’incertitude sur l’avenir et la stabilité de notre système de retraites et va, à nouveau, dresser les Français les uns contre les autres, susciter le désordre dans le pays et renforcer la défiance de nos concitoyens à l’égard de la démocratie représentative…



FRANÇAIS, RÉVEILLEZ-VOUS !



Face à ce processus autoritaire, méprisant et peu démocratique, les 15 et 22 mars prochains, VOTEZ et FAITES VOTER afin de sanctionner toutes les listes soutenues par LREM…



LREM = LA RETRAITE EN MOINS !

LA MACRONIE = LA DENICRATIE !