La Délégation AFM-Téléthon 974 mobilisée à Saint-Paul ce vendredi 2 décembre

À la veille de la grande manifestation organisée par la Délégation AFM-Téléthon sur la place du Débarcadère ce samedi 3 décembre, les bénévoles de l’association et les pompiers étaient présents ce vendredi 2 décembre sur la place du marché forain puis sur la place du débarcadère. L’objectif : lever des fonds pour soutenir la recherche sur les maladies rares. La Ville de Saint-Paul, labellisée Ville active et sportive s’engage auprès des militants, des malades et parents de malades, concernés par des maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes, les maladies neuro-musculaires. Si vous n’avez pas pu les croiser, rendez-vous ce samedi 3 décembre sur la place du débarcadère. Au programme de cette journée destinée à lever des fonds pour soutenir la recherche et guérir les patients atteints de maladies neuro-musculaires : vente de gâteaux, vente de plantes, lots surprises et présence de la chanteuse Clara ROLAND marraine locale de cette édition 2022 qui vous dédicacera des marque-pages à 11h. Pour finir, Handi bolide vous propose de venir tester le parcours d’obstacles en fauteuil.Plus d’informations sur le site Internet d’AFM-Telethon 974. Ensemble, soutenons la recherche et mobilisons-nous.