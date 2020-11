Sport Réunion La Danone Nations Cup Réunion reprend avec une formule repensée pour la sécurité de tous

Afin d'être en accord avec les recommandations de la préfecture, Danone Réunion et la Ligue Réunionnaise de Football avaient suspendu La Danone Nations Cup à La Réunion depuis le 16 août. La préfecture de La Réunion ayant autorisé la reprise des compétitions, les organisateurs ont pris la décision de relancer le tournoi, dans une version réaménagée, afin d'optimiser les précautions sanitaires. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 08:15 | Lu 187 fois

Au moment où La Réunion fait face à une vague de contamination, la priorité absolue de Danone Réunion est de protéger la santé et la sécurité de tous les participants: les joueurs, les parents, les supporters, les salariés, les bénévoles et les partenaires. En coordination avec les autorités locales et conformément aux recommandations de la préfecture, Danone Réunion et la Ligue Réunionnaise de Football ont donc repensé le déroulement de la Danone Nations Cup. "Rejouer ensemble c'est déjà une première victoire", s'est réjoui Hosman Gangate, directeur technique régional de la Ligue Réunionnaise de Football.



La Danone Nations Cup Réunion 2020 avait débuté le 02 août. Au moment de la suspension du tournoi le 16 août, 251 matches avaient déjà été joués !



Pour cette reprise, 4 finales de secteurs seront organisées : le 15 novembre à la Redoute, le 22 novembre au Port, le 29 novembre à La Saline, le 6 décembre à la Pointe au Tampon. Ces matches se dérouleront sans spectateurs.



Toutes les équipes volontaires de l'île pourront poursuivre l'aventure de ce tournoi. Le nouveau calcul des points se fera sur le résultat des matches mais aussi un défi technique : jongle et tir de précision, et enfin les réponses à un Quizz. Le règlement sera communiqué aux clubs la semaine prochaine.



La grande finale aura lieu le 12 décembre à la Redoute. Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, le voyage à Paris initialement prévu pour les gagnants est malheureusement annulé. Cependant, les marmailles ne seront pas en reste car les membres de l'équipe finaliste remporteront le droit de participer au Danone Training Camp au CREPS à la Plaine des Cafres du 18 au 20 décembre. Ils remporteront également une tenue de foot complète.



Le Challenge solidaire "Change The Game" ne pourra malheureusement pas reprendre cette année, du fait de l'état d'urgence sanitaire. Il a pourtant été un franc succès puisque les enfants ont pu récolter 14 tonnes de denrées au profit de la Banque Alimentaire, ce qui représente environ 30.000 repas. L'équipe qui s'est avérée la plus active lors de cette collecte se verra récompensée lors de la finale du 12 décembre. Avec le plaisir, le respect l'engagement et la tolérance, la solidarité est l'une des valeurs fortes portée par la Danone Nations Cup.



Bien qu'il soit important de préserver pour nos enfants une vie la plus « normale » possible avec des activités sportives indispensables à leur santé et leur épanouissement, Danone Réunion et la ligue Réunionnaise de football se réservent bien sûr la possibilité de mettre fin à la compétition en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des recommandations de la préfecture. La sécurité des enfants restera la priorité absolue des organisateurs.





Publicité Publicité