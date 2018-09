La DJSCS lance un appel à projet « Fonctionnement et innovation »

Dans le droit fil de la déclinaison territoriale de la charte des engagements réciproques entre l’Etat, le mouvement associatif et les collectivités territoriales, le gouvernement a engagé une politique ambitieuse d’appui au développement de la vie associative, tous secteurs concernés.Le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est à présent renforcé afin de soutenir les initiatives des associations au titre de l’intérêt général.En complément du volet « formation des bénévoles », le FDVA comprend désormais deux autres volets :- le financement global de l’activité d’une association ou la mise en œuvre de projets locaux de nouveaux services à la population (fonctionnement et innovation) ;- les formations destinées aux bénévoles et éligibles au compte d’engagement citoyen.Une commission régionale consultative du FDVA, placée sous l’autorité du préfet de La Réunion est chargée d’animer la mise en œuvre du fonds avec le concours de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.La présente note précise les critères d’éligibilité au FDVA « fonctionnement et innovation » ainsi que les modalités administratives de dépôt des demandes de subvention pour l’exercice budgétaire 2018.Les dates et les pièces du dossier sont à télécharger ici