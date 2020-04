Communiqué La Croix Rouge mobilisée face au Covid-19

Un service de conciergerie solidaire : "Croix-Rouge chez vous"



Le dispositif s’adresse aux personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social. En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 10h à 22h, ces dernières peuvent bénéficier d’une écoute et d’un soutien psychologique, mais aussi commander des produits de première nécessité1 ainsi que des médicaments livrés à leur domicile par des volontaires de la Croix-Rouge. Ce dispositif, opérationnel sur l’ensemble du territoire, apporte une réponse à toutes les personnes rencontrant des difficultés pour s’approvisionner. Attention, ce service ne doit pas être confondu avec le dispositif gratuit d’aide alimentaire encadré par une prescription sociale (voir ci-dessous).



Depuis le lancement du dispositif le 6 avril, 337 paniers ont été livrés sur tout le territoire.



L’aide alimentaire



Cette activité de la Croix-Rouge est maintenue durant la crise COVID-19. Pour rappel, l’aide alimentaire permet la fourniture ponctuelle de denrées alimentaires sous forme de colis aux personnes les plus démunies. Cette activité permet en outre la mise en place d’un accompagnement social et l’ouverture éventuelle de droits pour les bénéficiaires. Les colis alimentaires sont distribués aux personnes disposant d’une prescription spécifique établie par un travailleur social après une évaluation sociale globale de leur situation. Les colis alimentaires sont distribués dans les 7 antennes de la CRf réparties sur l’ensemble du territoire. Depuis le début de la crise, la quantité de colis distribués a triplé : la Croix-Rouge française a distribué 2142 colis sur tout le territoire, au bénéfice de plus de 7000 bénéficiaires.



Centre d’hébergement spécialisé



Situé dans l’Ouest de l’île, le centre d’hébergement spécialisé fournit un hébergement aux personnes atteintes du COVID-19 ne pouvant pas être suivies à domicile et ne nécessitant pas d’hospitalisation. Ces dernières y sont prises en charge 24h/24h par un médecin, des infirmières et des travailleurs sociaux, dont certains sont des salariés de la Croix-Rouge. 2 volontaires de la Croix-Rouge sont également mobilisés chaque jour sur cette activité pour assurer le bon fonctionnement du centre.



Accueil des passagers à l’Aéroport



Depuis le début de la crise, la Croix-Rouge française apporte un appui aux services d’État (SDIS, ARS, État-major de zone et de protection civile de l'océan Indien - EMZPCOI) sur l’accueil et l’orientation des passagers arrivant de métropole. Présents à l’aéroport de Gillot, les volontaires de la Croix-Rouge française apportent des conseils et des consignes aux voyageurs rentrant sur l'île, avant de les accompagner vers les centres de quatorzaine. Cette activité mobilise une dizaine de bénévoles préalablement formés au COVID-19 et aux gestes barrières.

Centre de confinement



Les centres de confinement sont mis en place par les pouvoir publics pour accueillir les passagers placés en quatorzaine après leur arrivée sur l’île. Une dizaine de volontaires de la Croix-Rouge sont mobilisés dans l’un de ces centres, situé à la Saline les bains. Ils y apportent un soutien aux résidents (distribution des plateaux repas dans le respect des mesures de distanciation sociale préconisées, réception et distribution des colis et courriers venant de l’extérieur, etc).



Le Samu social à travers les maraudes



Le Samu social de la Croix-Rouge française répond aux besoins sociaux et parfois vitaux des personnes en situation de grande exclusion. Par le biais de maraudes, les bénévoles de la CRf vont à la rencontre des personnes vivant dans l’espace public. Les bénéficiaires reçoivent un soutien moral, voire des aides alimentaire et vestimentaires. La CRf à La Réunion dispose de 5 équipes mobiles. Pour répondre à la crise, la CRf a renforcé son dispositif en déployant de nouvelles maraudes : à ce jour, 48 maraudes ont été effectuées, 128 personnes ont été rencontrées dont certaines orientées vers un centre d’hébergement.



Le dispositif Croix-Rouge sur Roues



Croix-Rouge sur Roues est un dispositif mobile à destination de la population isolée en situation de précarité. Ce service propose une aide alimentaire permettant de rompre l’isolement et de favoriser la cohésion sociale. Depuis le début de la crise, Croix-Rouge sur Roues s’est rendu à Cilaos, au Plate, à Vincendo, Jean Petit, Carrosse, permettant ainsi de venir en aide à 83 personnes en situation d’isolement.



Les Établissements sociaux et médicaux sociaux



Bien que certaines activités soient à l’arrêt (accueil de jour, plateforme de répit, centre de formation), les salariés restent mobilisés sur les structures qui ont pu maintenir leurs activités (EHPAD, MECS, SSIAD, Services des Tutelles), Plus de 1000 usagers sont accompagnés au quotidien. Afin de protéger au mieux ses salariés et les personnes accompagnées, la Croix-Rouge française a renforcé l’ensemble des mesures de sécurité sanitaire au sein de ses établissements médico-sociaux dans le respect des dispositions prises par les pouvoirs publics.



La Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI)



Outre sa mission de coopération régionale, orientée actuellement vers un appui aux Sociétés nationales membres pour la mise en place d’activités de sensibilisation et de riposte au COVID-19, l’équipe de la PIROI est également pleinement mobilisée aux côtés des deux délégations de la Croix-Rouge française à La Réunion et à Mayotte. Une cellule de coordination des opérations a été mise en place afin de faciliter la gestion des activités sur les deux départements et de permettre un lien continu avec le Centre Opérationnel de la Croix-Rouge française.



La PIROI apporte également un soutien logistique à l’ensemble du dispositif.



Pour mener à bien ses activités, la Croix-Rouge française à La Réunion peut compter sur le soutien de plus de 60 nouveaux bénévoles qui ont rejoint les rangs de l’association depuis le début de la crise.



La Croix-Rouge française profite de ce communiqué pour remercier l’ensemble de ses partenaires (institutionnels et privés) pour leur soutien constant ainsi que la mobilisation et l’engagement remarquable des bénévoles et salariés de l’association permettant de venir en aide aux réunionnais dans le besoin.

