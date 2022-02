La Croix-Rouge française en Outre-mer et Outremers 360 obtiennent la labellisation PFUE 2022 dans le cadre la présidence française du conseil de l'Union européenne

La Croix-rouge française en Outre-mer et Outremers360 ont obtenu la labellisation PFUE 2022. Seuls 2 projets d'institutions ont décroché cette reconnaissance et ce label pour l'ensemble des Outre-mer.







La Croix Rouge française en Outre-mer et le groupe media Outremers 360 vont organiser dans le cadre de la Présidence française du conseil de l'Union Européenne (PFUE) des événements dédiés aux enjeux de la résilience régionale et de l’engagement de la jeunesse à Bruxelles et à Paris.







Ces événements seront l’occasion de faire entendre les voix de la société civile en Outre-mer et des différents acteurs, notamment des jeunes, sur des sujets à dimension européenne et communs à l’ensemble des sociétés nationales situées dans les 3 Océans, tels que : renforcer l’engagement et la mobilité des jeunes dans le débat et l’espace européen, poursuivre l’engagement de l’Union européenne dans la réponse aux crises.

L'occasion d'avoir autour de la table les acteurs des Régions Ultrapériphériques, des Pays et Territoires d'Outre-mer et de l'Europe et de renforcer un travail de synergie dans le cadre des actions en faveur de la jeunesse et de la gestion de crise.







Les thématiques de l’événement sont directement en lien avec le déploiement de la stratégie 2030 de la Croix-Rouge française : la question de l’éducation, de la mobilisation et de l’engagement des jeunes, ainsi que la gestion des risques et la résilience des thématiques également portées par Outremers360 acteur et média engagé dans le cadre de la gestion de crise en Outre-mer et auprès de la jeunesse.







Un événement à mi parcours aura lieu à Bruxelles et une conférence fin juin à Paris en présence des représentants d’Etats membres, d’Organisations de la société civile, Commission européenne, Parlement et acteurs des territoires des Outre-mer.