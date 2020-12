A la Une ... La Croix-Rouge fait de la sensibilisation sur la Covid

Afin de poser sa pierre à l’édifice dans la lutte contre la Covid, La Croix-Rouge organise une grande opération de sensibilisation auprès des Réunionnais. Après la prévention dans les écoles, les bénévoles vont se rendre dans des centres commerciaux afin d’expliquer les gestes barrières et distribuer des masques. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 14:25 | Lu 163 fois

Le communiqué :

La PIROI sensibilise les réunionnais à la COVID-19 et aux gestes barrières



A l’approche des fêtes de fin d’année, les volontaires de la Croix-Rouge française rencontrent les réunionnais pour les sensibiliser à la maladie de COVID-19, aux gestes barrières et aux risques induits par les regroupements, courants en cette période.



Depuis le début de la crise sanitaire COVID-19, les gestes barrières et la distanciation physique sont affichés comme les principaux moyens de prévenir et réduire les risques d’infection et de contagion.



En réponse à la demande de plusieurs associations et collectivités, la Croix-Rouge française, à travers le projet Paré pas Paré,

propose des sensibilisations citoyennes à la COVID-19 et aux gestes barrières.



Après s’être déplacée dans les écoles primaires et maternelles, l’équipe du projet se rend dans les centres commerciaux pour rencontrer la population réunionnaise et échanger avec elle sur les gestes qui contribuent à limiter la propagation du virus.



Les volontaires de la Croix-Rouge française seront au centre commercial Duparc de St-Marie le lundi 21 décembre 2020 et au centre commercial Cap Sacré Cœur du Port le mardi 22 décembre 2020. Des plaquettes d’information sur la maladie et les moyens de se protéger ainsi que des masques en tissu seront distribués aux personnes présentes.



Afin de garantir la pertinence et l’adaptation des messages de sensibilisation, les équipes du projet Paré pas Paré travaillent en étroite collaboration avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) de La Réunion et l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) de La Réunion pour la conception de ses outils de sensibilisations.





