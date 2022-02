Communiqué La Croix Rouge fait appel à Air Austral pour le transport de 37 tonnes de fret humanitaire entre La Réunion et Madagascar

Après une première opération réussie, entre Paris et Antanarivo, Air Austral déploie une nouvelle fois les moyens nécessaires à l’organisation d’une opération de solidarité pour acheminer du matériel humanitaire à Madagascar, pour faire suite aux conséquences du passage du Cyclone BATSIRAI.



La société Bolloré Logistique Réunion a ainsi affrété pour le compte de la Croix-Rouge, un Boeing 777-300ER de la compagnie Air Austral pour opérer un vol spécial tout Cargo Réunion – Antanarivo.





En effet, la Croix-Rouge française, via la PIROI, a activé son dispositif de réponse aux catastrophes, en soutien à la Croix-Rouge malgache, et souhaite ainsi apporter sa solidarité aux sinistrés du Cyclone BATSIRAI à Madagascar.



Toutes les équipes d'Air Austral et de la Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI) de la Croix rouge ont unis leurs forces et tout mis en œuvre pour que ce vol puisse se tenir au plus tôt. L’opération a ainsi pu être organisée en seulement 48h.





Le vol UU050 a décollé ce vendredi 11 février de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros à 11h40 heure locale et a atterri à Antananarivo à 12h00 heure locale.



37 tonnes de fret humanitaire – composé principalement d’outils de reconstruction de l’habitat, de kits d’hygiène et d’assainissement (savons, seaux, jerrycans…) et de biens de première nécessité, seront ainsi acheminées jusqu’à Madagascar.





