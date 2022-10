Rubrique sponsorisée La Croix Rouge et E.Leclerc distribuent des petits-déjeuners aux enfants les plus démunis

Permettre aux enfants de commencer la journée avec un bon petit déjeuner. Tel est le but de l'opération menée par E.Leclerc en partenariat avec La Croix – Rouge et ses fournisseurs. Du 10 octobre au 15 novembre, La Croix Rouge distribue 1200 « kits petits-déjeuners » aux familles bénéficiaires de l'aide alimentaire.

Le « kit petit déjeuner » se compose d’un sachet de pain de mie, d’un pot de confiture, d’une compote et d’un petit paquet de céréales. Des produits bien accueillis par les parents en grande précarité qui se privent et qui arbitrent de plus en plus leurs dépenses alimentaires.



Pour E.Leclerc cette action intervient suite à la publication des résultats de l’étude « Comprendre l’accès à l’alimentation des plus précaires à La Réunion » qui dresse un bilan alarmant de la situation. « Chaque semaine, près de 3000 personnes ont besoin d’être aidées pour se nourrir » explique Joris Verdier, Responsable de l’action sociale à La Réunion.

L’enseigne a mobilisé ses partenaires engagés : Royal Bourbon Industries, Nestlé et Yami pour la distribution de « kits petits-déjeuners ». Ces derniers, également sensibilisés par la montée de la précarité, ont généreusement fait dons des denrées qui composent le kit.



« Ce type d'opérations de solidarité illustre notre volonté d'impulser une démarche de faire-ensemble, explique Pascal Thiaw-Kine, Président du Mouvement E.Leclerc Réunion. Acteurs privés, associatifs et pouvoirs publics, nous sommes tous concernés et préoccupés par la précarité dans laquelle se trouve de trop nombreuses familles et c'est en mettant nos forces en commun que nous parviendrons à être plus efficaces et à mieux lutter contre ce fléau ».