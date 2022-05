Communiqué La Croix-Rouge débute sa quête le 14 mai sous le marrainage de Maëva Fourez

La quête nationale de la Croix-Rouge française aura lieu du 14 au 22 mai 2022, sous le marrainage de l’artiste Maëva Fourez. Un événement visant à récolter des fonds pour ses différentes missions (aide alimentaire, accompagnement des personnes fragiles, SAMU social, formations aux gestes de premiers secours, etc). Par N.P - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 09:42

Le communiqué :



C’est un rendez-vous indispensable et incontournable de l’association, pour lequel, ses bénévoles partout en France, vont à la rencontre du grand public pour faire connaître leurs actions et récolter le maximum de dons.



Cet événement permet à la Croix-Rouge de La Réunion de financer à partir de ses 5 antennes de l’île :



- L’accueil et l’accompagnement des personnes fragiles,

- L’aide alimentaire

- L’aide vestimentaire (Vestiboutique)

- Le SAMU social

- Les formations aux gestes de premiers secours .../...



Nous intervenons sur tout le territoire pour aider les plus démunis chez eux ou dans la rue. Nous participons à la prévention des risques sanitaires, par la diffusion de l’information et les formations aux premiers secours. Nous sommes présents aux côtés de ceux dont la vie est bouleversée par un évènement climatique ou sanitaire.



Depuis le début de la crise sanitaire, nous nous sommes particulièrement mobilisés pour lutter contre la propagation de la COVID-19 : participation au dispositif de sensibilisation des voyageurs arrivant sur le territoire, accueil dans les centres de dépistage puis de vaccination, accompagnement de l’arrivée des auto-tests, et aussi participation à la mobilisation contre la Dengue.



Grâce aux dons récoltés, la Croix-Rouge peut continuer à mener des actions de proximité auprès des plus fragiles et sauver des vies tout au long de l’année



Lien des dons : L’ensemble des dons recueillis pendant cette périodes représente une partie importante du budget de la Délégation Croix-Rouge à La Réunion et sont entièrement investis dans des actions locales. Les dons sont également possibles sur une Plateforme Croix Rouge 974 de financement participatif qui permet la délivrance des attestions fiscales de dons.Lien des dons : https://macollecte.croix-rouge.fr/projects/donner-la-reunion