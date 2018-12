La Cressonnière: Suite à un râlé-poussé, un homme entre la vie et la mort

Terrible fait-divers hier après-midi à Saint-André. Selon les informations de nos confères du Journal de l'île, pour une banale histoire de parking, un homme âgé d'une cinquantaine d'années se trouve aujourd'hui entre la vie et la mort.



L'altercation a éclaté au chemin Quatre-épices à la Cressonnière aux alentours de 15h entre trois individus. Suite à une dispute, le plus âgé d'entre eux tombe dans un caniveau, heurte violemment le sol avec sa tête et perd connaissance.



Le quinquagénaire, en arrêt cardia-respiratoire à l'arrivée des secours, a été réanimée poursuit le JIR. Plongé dans le coma, il a été transféré ensuite au centre hospitalier le plus proche. Ses deux rivaux ont été placés en garde à vue pour violences aggravées.