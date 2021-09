Social La Créole : Les maires du TCO demandent un retour à la normale au plus vite

Par voie de communiqué, les maires du TCO demandent "un retour au calme" dans le conflit social actuellement en cours au sein de la régie des eaux intercommunales. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 17:26

Le communiqué :



Les maires du TCO dénoncent et condamnent fermement la tournure des événements et les derniers agissements des grévistes de la Régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole. En effet, ce mardi 14 septembre, les grévistes ont séquestré le Président et le Directeur par intérim de La Créole. D’autre part, des actes mal intentionnés de coupures et de réduction de pression des vannes des réservoirs alimentant les secteurs du centre-ville de St-Paul, La Plaine, Savannah et de Bois de Nèfles ont été observés.



Les maires des communes de l’Ouest notent que l'ensemble des revendications ont été satisfaites, et que le président et le directeur par intérim de La Créole ont également accepté dans le protocole des points qui ne figuraient pas dans les préavis.



Les maires estiment que la proposition du paiement de la moitié des jours de grève est plus que raisonnable, et appellent à un retour à un fonctionnement normal dans les plus brefs délais, et ce, dans l'intérêt des usagers.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité