La Cour de cassation confirme que dire "gros zozos" n'est pas de la diffamation

En conflit judiciaire avec des sociétés immobilières depuis plusieurs années, Denise Fontaine et Salim Moussajee, membres des Révoltés 974, avaient qualifié leurs dirigeants de "gros zozos" dans une vidéo diffusée sur Facebook. Les concernés avaient porté plainte pour diffamation et incitation à la haine raciale. Après plusieurs procès, la Cour de cassation vient de donner raison à L’Étang-Saléenne. Par La rédaction - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 10:22





La décision a été prise en novembre 2022, mais c’est vendredi dernier que Denise a été informée du résultat par courrier. Malgré cette victoire, le fond de l'affaire n'a pas encore été résolu et Denise Fontaine explique continuer de se battre pour obtenir réparation. Denise Fontaine, une habitante de L’Étang-Salé, a remporté une première bataille judiciaire. Depuis près de 20 ans, elle est en conflit avec un groupe de sociétés immobilières qui l’aurait, selon elle, spoilée sur l’achat d’un terrain familial. Elle a rejoint l’association des Révoltés du 974 pour son combat. C’est justement sur la page Facebook de l’un d’eux, Salim Moussajee, qu’elle a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo où elle évoque ces "gros zozos".Un terme qui va pousser le groupe immobilier à porter plainte contre les deux pour diffamation publique et même "menace de lancer une guerre civile à La Réunion", selon Salim Moussajee. Une plainte déboutée en première instance et en appel . La chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie par les plaignants, mais celle-ci a rejeté le pourvoi.La décision a été prise en novembre 2022, mais c’est vendredi dernier que Denise a été informée du résultat par courrier. Malgré cette victoire, le fond de l'affaire n'a pas encore été résolu et Denise Fontaine explique continuer de se battre pour obtenir réparation.