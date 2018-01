La Cour de cassation confirme la condamnation de Thierry Robert pour diffamation

Dans un arrêt en date du 23 janvier dernier, la cour de Cassation a confirmé un arrêt de la cour d'Appel de Saint-Denis condamnant Thierry Robert pour diffamation envers Didier Robert, le président de Région.



L'affaire remonte au 27 février 2015, en pleine campagne électorale des régionales. Lors d'une conférence de presse, reprise par tous les médias de l'ile dont Zinfos, celui qui était alors encore maire de Saint-Leu avait accusé le président de Région d'acheter le JIR, Antenne Réunion et Zinfos, ainsi que de "favoritisme" et de "clientélisme".



La cour d'Appel de Saint-Denis avait condamné Thierry Robert le 16 juin 2016 à 1.500€ d'amende avec sursis et 6.000€ pour les frais de procédure, ainsi qu'à la publication de la condamnation dans plusieurs organes de presse locaux.



La cour de Cassation a entièrement confirmé l'arrêt de la cour d'Appel, et y a adjoint une nouvelle somme de 2.500€ au titre des frais de procédure.



Didier Robert était défendu par Me Jean-Jacques Morel.