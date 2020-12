Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP)





Une instance majeure pour la cohérence des politiques publiques au service des Réunionnais. À l’occasion de cette session le Président présentera les moyens et les dispositifs clés de ce Plan de Relance Régional Local Lé vital.



NOUT TOUT ANSAMB POU L’EMPLOI PEI





UN PLAN, UNE STRATÉGIE RÉUNIONNAISE



4 AXES MAJEURS POUR RELANCER L’ÉCONOMIE RÉUNIONNAISE

UN PANEL D’AIDES FRUIT DES CONCERTATIONS AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX ET LES ORGANISATIONS ➜ pour répondre à l’urgence et sauvegarder l’activité l’emploi (FSN / FSR / Chèque numérique, prêts, aides aux commerces de proximité, aides aux artistes, aux filières événementiels...)



FOCUS



LES AIDES AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ



➜ améliorer à la sécurité,

➜ développer la prospection,

➜ accompagner les dépenses de publicités,

➜ permettre l’achat d’outillages, travaux d’aménagement et fournitures.



LES AIDES AUX ARTISTES / ACTEURS DE L’ÉVÉNEMENTIEL



➜ accompagner les entreprises du secteur (en fonction de leur chiffre d’affaires),

➜ apporter un soutien financier en faveur du fonds de roulement,

➜ permettre la sauvegarde des entreprises et faciliter la reprise de l’activité.





UNE SOLIDARITÉ RENFORCÉE POUR LES COMMUNES ET COLLECTIVITÉS (CHU…)



➜ Pour accompagner la réalisation des chantiers et projets à travers des conventions de partenariats

➜ Pour garantir la qualité et l’accès à la santé - des investissements dans les produits et services de santé





UNE CAMPAGNE CITOYENNE LOCAL LÉ VITAL

« NOUT TOUT ANSAMB POU L’EMPLOI PEI »



➜ Pour valoriser les produits et services made in Réunion

➜ Pour inciter à la consommation Locale

➜ Pour participer à sauver l’emploi





UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL CHÈQUE TOURISME



➜ Pour soutenir l’activité du secteur du tourisme (hôtels/restaurants/loisirs…)

➜ Pour accompagner le pouvoir achat des familles réunionnaises (53 000 familles identifiées par la Caf)

Sous le signe du PLAN DE RELANCE REGIONAL - de la Solidarité et de la concertation, Mercredi 2 décembre, le président Didier ROBERT accueille la 4ème Conférence Territoriale de l’action publique.Une instance majeure pour la cohérence des politiques publiques au service des Réunionnais. À l’occasion de cette session le Président présentera les moyens et les dispositifs clés de ce Plan de Relance Régional Local Lé vital.





Dans la même rubrique : < > Accord Régional pour le Plan de Relance La Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP)