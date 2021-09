A la Une .. La Commune du Tampon mise sur l'élagage pour sécuriser la conduite sur ses routes

La Commune du Tampon compte plus de 260 km de rues et de chemins. Pour sécuriser la conduite des automobilistes mais également des camions et bus, la collectivité a fait l'acquisition d'une Faucheuse débroussailleuse Normat Magistra 73T équipée d'un lamier de 4 lames pour la coupe des branches en hauteur aux abords des routes. Par NP - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 17:04

Pour cela, ce nouvel engin de type professionnel est le tout premier acquis par la Commune. Il permet : - d'ouvrir les chemins en facilitant le passage des bus - de réduire les dangers pour les usagers de la route - de faciliter la circulation pour les camions et bus en améliorant la visibilité C'est en présence de Monsieur le Maire André THIEN AH KOON, des élus de la Commune et des agents communaux du Service environnement qu'une démonstration a été faite ce jour. La particularité de cet engin est la coupe droite des végétaux avec une possibilité d'aller jusqu'à 8 mètres de hauteur.

Le lamier droit Linéo est spécialement adapté aux travaux d'élagage des haies épaisses et des branches de gros diamètre. En plus d'une qualité de coupe, cet engin permet un travail des équipes dans le respect de la nature. Caractéristiques techniques : - 4 éléments de coupe

- diamètre des lames : 700 mm

- largeur de coupe : 2200 mm

- régime de rotation des lames : 1800 à 2000 tours/min

- puissance moteur : 41 cv

- poids : 315 kg













