La Commission européenne rejette le budget italien, une première en Europe

La Commission européenne a rejeté aujourd'hui le projet de budget 2019 présenté par le gouvernement italien. Une première dans l'histoire de l'Europe. Rome a trois semaines pour revoir sa copie.



"Aujourd'hui, pour la première fois, la Commission est obligée de demander à un pays de la zone euro de revoir son projet de budget", a déclaré Valdis Dombrovskis, le vice-président de l'exécutif européen, lors d'une conférence de presse. "Mais nous ne voyons aucune autre possibilité que de demander au gouvernement italien de faire ainsi", a-t-il poursuivi.



Le projet de budget présenté par Rome affichait un déficit de 2,4 % au lieu de 0,8 % promis en juin, et le gouvernement italien avait refusé lundi d'apporter les modifications substantielles réclamées par Bruxelles.



La dette publique italienne est déjà estimée à 131 % de PIB, soit le niveau le plus élevé de la zone euro derrière la Grèce.



De son côté, le commissaire européen Pierre Moscovici a tenu à rappeler les sommes allouées à l'Italie ces dernières années: 45 milliards d'euros au titre des fonds structurels européens - "le deuxième pays bénéficiaire"- et 8 milliards d'euros grâce au plan Juncker.



En réponse, les chefs de file de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, ont réaffirmé une nouvelle fois qu'ils allaient maintenir en l'état leur projet de budget. "Cela ne change rien, que ces messieurs de la spéculation se rassurent, on ne retourne pas en arrière", a ainsi déclaré Salvini.