La Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes adresse ses félicitations à La Réunion et à Huguette Bello

Lors de la Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques qui se tenait cette semaine à Bruxelles, la rencontre entre la Présidente de Région, Huguette Bello, et la Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes, Elisa Ferreira, a permis de confirmer l’adoption par la Commission européenne du programme européen FEDER FSE+ pour la période 2021-2027. Le programme FEDER FSE+ de La Réunion est le plus important de toutes les régions de France. Il s’élève à 1,2 milliard au titre du FEDER dont la Région Réunion est autorité de gestion, et de 173 millions au titre du FSE. Il faut ajouter à cette enveloppe l’allocation surcoût qui est de 194 millions au titre du FEDER et 23 millions au titre du FSE+. C’est donc au total 1,4 milliard d’euros qui est affecté à La Réunion pour la période 2021-2027.La Commissaire à la Cohésion et aux Réformes, Elisa Ferreira adresse ses "félicitations à La Réunion et à Huguette Bello pour l’adoption du 1er programme entre les Régions Ultrapériphériques françaises" . "Je suis ravie que les fonds de Cohésion pour 2021-2027 commenceront bientôt à bénéficier l’île et ses habitants", note la Commissaire, "nous relevons les défis ensemble".