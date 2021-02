A la Une .. La Collectivité Territoriale de Martinique entre au capital de Corsair

​La Collectivité Territoriale de Martinique est désormais actionnaire de Corsair. Après un débat âpre, les élus ont voté "pour" ce vendredi par 19 voix contre 10 et 14 abstentions. Par LG - Publié le Dimanche 7 Février 2021 à 13:56 | Lu 262 fois





Le lundi 21 décembre, les élus devaient se prononcer en urgence sur la question de l’entrée de la collectivité dans le capital de la compagnie mais ils avaient réclamé un report de la délibération, le temps d’en étudier toutes les conséquences.



Rappelons que le transfert de propriété de 100% du capital de Corsair a été effectué le 30 décembre 2020. Le consortium - composé d’entrepreneurs et de collectivités d’outre-mer - est depuis cette date actionnaire à 100% de la compagnie.



En novembre dernier, les ministres Bruno Le Maire, Jean-Baptiste Djebarri et Sébastien Lecornu annonçaient un plan de soutien important de l’Etat à la compagnie aérienne Corsair, permettant son sauvetage et sa reprise par un consortium d'investisseurs antillais.



Le 17 décembre, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé l’homologation de l’accord conclu le 25 novembre entre Corsair, l’Etat et un consortium d’investisseurs ultramarins, présentant une solution de financement collectif permettant à Corsair de surmonter la crise et d’assurer la pérennité de son activité. La compagnie annonçait que cet accord prévoyait une contribution financière globale de près de 300 millions d’euros.



