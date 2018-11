<<< RETOUR CINOR

La Collecte des déchets se poursuit sur la Cinor CINOR La Cinor maintient sa collecte des déchets issus des bacs gris sur les villes de Saint-Denis, de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne. Elle s'effectue actuellement et reprendra demain aux premières heures du samedi 24 novembre 2018.

Considérant à la fois l'évolution de la situation sociale et les risques sanitaires, la Cinor a maintenu ses collectes d'ordures ménagères durant le couvre-feu sur ses trois communes-membres, à savoir Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.

Hier, la collecte s'est effectuée auprès de l'ensemble des ménages de Sainte-Suzanne.

Le circuit de collecte se poursuivra aux premières du samedi 24 novembre sur les quartier de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.



> A SAINT-DENIS

Nicollin Réunion, le prestataire de collecte de la Cinor pour les secteurs du chef-lieu, mobilise actuellement 20 camions à bennes tasseuses pour desservir les quartiers suivants:

Vendredi 23 janvier en matinée, : Centre-Ville/Bas de la Rivière/Vauban/Bellepierre/

Montgaillard/Providence/Camélias/St François/Petite Ile/Montagne/Chaudron.



Le même dispositif sera reconduit pour:

Samedi 24 janvier en matinée, avec desserte des quartiers suivants : Moufia/Bois de Nèfles/Chaudron/Prima/La Source/Ste Clotilde + Bretagne/Domenjod/Bas de la Riviere/Ste Clotilde/Centre-Ville/Champ Fleuri/Petite Ile/Vauban.



> A SAINTE-MARIE

La société Suez, prestataire de la Cinor sur les communes de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie, mobilisera, ce samedi 24 aux premières heures du matin, 10 camions à benne tasseuses pour effectuer le ramassage des ordures de l'ensemble des quartiers de Sainte-Marie.



> A SAINTE-SUZANNE

10 camions de collecte de Suez étaient de sortie ce vendredi 23 novembre pour le ramassage des déchets des quartiers de Sainte-Suzanne. Cette collecte se poursuivra samedi matin pour les derniers secteurs non collectés.







Aucun incident lors des tournées de collecte

Côté Suez, on nous précise que “cette tournée très bien passé et qu'aucun incident "n'a été constaté”.



Un constat appuyé par le Président de la Cinor, Gérald Maillot, venu suivre aux aurores la tournée des camions sur les villes de Sainte-Suzanne et de Saint-Denis.

"Il était important d'être aux côté des agents pour leur témoigner de notre soutien et de notre solidarité dans ce contexte social spécial.

La collecté s'est déroulée dans de bonnes conditions de travail, sans entraves. Les poubelles ont pu être vidées. Et sur le plan de la sécurité hygiènique c'est rassurant pour nous tous".



La collectivité du Nord rappel aux usagers l'importance de sortir leur bac gris en respectant la date indiquée, peu de temps avant le passage du camion collecteur et de le rentrer juste après la collecte.



La Cinor vos remercie de votre compréhension. CINOR

