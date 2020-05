La grande Une La Clinique Saint-Vincent réquisitionnée pour accueillir des patients mahorais Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 18:44 | Lu 2635 fois





Selon nos informations, la clinique Saint-Vincent située rue de Paris à Saint-Denis a été intégralement réquisitionnée par l'ARS dans le but d'accueillir des malades en provenance de Mayotte, avec la mise en place d'un véritable cordon sanitaire entre nos deux départements.



La clinique Saint-Vincent dispose de 23 lits de réanimation.



La situation sanitaire s'aggrave en effet de jour en jour à Mayotte qui n'a toujours pas atteint son pic épidémique avec, à ce jour,



Pour le désengorger, un véritable corridor sanitaire va être mis en place grâce à un avion spécialisé basé à Mayotte qui va évacuer vers La Réunion tous les malades des autres services, tels que l'oncologie, la cardiologie, la réanimation de médecine et l'urologie.



Depuis plus de deux semaines, un pont aérien a déjà été mis sur pied pour les evasan de cas Covid de Mayotte vers La Réunion. Ces évacuations vont être amenées à se multiplier puisque l'on évoque maintenant au moins un vol par jour. Peut-être plus, selon les besoins.



En ce 19 mai, sept patients ont bénéficié d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale. Parmi eux, trois nécessitent une prise en charge en service de réanimation.



Cette solidarité marque également le début de la coopération entre le secteur public et privé, la clinique Saint-Vincent appartenant au groupe Clinifutur. La solidarité régionale continue de jouer à plein en faveur des Mahorais atteints du Coronavirus.Selon nos informations, la clinique Saint-Vincent située rue de Paris à Saint-Denis a été intégralement réquisitionnée par l'ARS dans le but d'accueillir des malades en provenance de Mayotte, avec la mise en place d'un véritable cordon sanitaire entre nos deux départements.La clinique Saint-Vincent dispose de 23 lits de réanimation.La situation sanitaire s'aggrave en effet de jour en jour à Mayotte qui n'a toujours pas atteint son pic épidémique avec, à ce jour, 1419 cas confirmés de coronavirus , ce qui a pour conséquence de saturer l'hôpital et rend très difficile la prise en charge des autres pathologies que le Covid.Pour le désengorger, un véritable corridor sanitaire va être mis en place grâce à un avion spécialisé basé à Mayotte qui va évacuer vers La Réunion tous les malades des autres services, tels que l'oncologie, la cardiologie, la réanimation de médecine et l'urologie.Depuis plus de deux semaines, un pont aérien a déjà été mis sur pied pour les evasan de cas Covid de Mayotte vers La Réunion. Ces évacuations vont être amenées à se multiplier puisque l'on évoque maintenant au moins un vol par jour. Peut-être plus, selon les besoins.En ce 19 mai, sept patients ont bénéficié d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale. Parmi eux, trois nécessitent une prise en charge en service de réanimation.Cette solidarité marque également le début de la coopération entre le secteur public et privé, la clinique Saint-Vincent appartenant au groupe Clinifutur.





Publicité Publicité