La Cité des métiers de La Réunion présente son bilan 2022 et ses perspectives ambitieuses pour 2023 Par N.P - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 15:22

Le communiqué :



Hier, s'est tenue l'Assemblée Générale de La Cité des métiers de La Réunion, rassemblant près d'une vingtaine de partenaires. L'association dédiée à l'accompagnement et à l'orientation professionnelle a profité de cette occasion pour présenter son rapport d'activité 2022 ainsi que ses perspectives pour l'année en cours.



La Cité des métiers se réjouit de partager un bilan positif pour l'année 2022. Près de 7 500 personnes ont été accueillies lors des nombreux évènements organisés par la Cité des métiers. De plus, l’équipe a parcouru plus de 1 200 kilomètres à travers le territoire réunionnais, rencontrant ainsi plus de 2 654 personnes lors d’opérations extérieures.



La fréquentation du service d'accueil en entretien conseil individuel est restée élevée tout au long de l'année. La crise sanitaire a intensifié les questionnements liés à la vie professionnelle, qui étaient déjà présents avant l'épidémie. De nombreuses personnes se questionnent sur leur relation au travail, souvent mal vécue, et recherchent une reconversion professionnelle, qu'elle soit choisie ou subie.

Chiffres clés 2022 16 082 personnes touchées

306 événements avec 7 498 participants

2 018 bénéficiaires des prêts de salle aux partenaires

1 138 bénéficiaires des services Conseils et Ressources

La Cité des métiers de La Réunion demeure déterminée à accompagner les individus dans leurs démarches professionnelles et à répondre à leurs interrogations en leur offrant des conseils avisés et des ressources adaptées.



