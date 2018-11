La Cité des Dirigeants s’engage pour les jeunes issus de milieux modestes

Avec la signature d’une convention de partenariat avec l’Association NQT (Nos Quartiers ont des Talents) ce mercredi 31 Octobre 2018, la Cité des Dirigeants s’engage auprès de la jeunesse réunionnaise.



Depuis 2014 à La Réunion, l’association NQT agit en faveur de l’égalité des chances en accompagnant vers l’emploi les jeunes diplômés bac +3 et plus, âgés de moins de 30 ans et issus de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux modestes.



C’est à donc à Paris, où s’est déroulé le congrès rassemblant toutes les antennes nationales, que Christophe Di Donato, Président de la Cité des Dirigeants a signé une convention de partenariat avec l’association NQT.



Tisser des passerelles entre les dirigeants et la jeunesse Réunionnaise



« Nous poursuivons notre action sur l’insertion sociétale, volet soutenu par la Cité des Dirigeants avec pour objectif de tisser des passerelles entre la jeunesse Réunionnaise et les dirigeants locaux de notre réseau », précise ainsi Christophe Di Donato.



Concrètement, le parrainage est un accompagnement personnalisé d’un jeune diplômé dans sa recherche d’emploi par un cadre ou dirigeant expérimenté en activité. Le parrain accompagne le jeune dans la définition de son projet professionnel, l’affinement de ses outils et méthodes de recherches, la constitution de son réseau, la compréhension du marché du travail et des codes de l’entreprise.



Depuis sa création en 2006 sur le plan national, l’association a suivi et accompagné 45 000 jeunes diplômés ; 70 % des jeunes ont d’ores et déjà été recrutés sur un emploi à la hauteur de leurs compétences en six mois en moyenne.



La Cité des Dirigeants est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui œuvre au management de l’innovation sociétale de La Réunion et des îles voisines de l’Océan Indien, en créant et en structurant des outils inédits de développement durable, spécifiquement adaptés aux zones tropicales, insulaires et excentrées.