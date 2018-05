Communiqué La Cité des Dirigeants et le CMAR signent une convention de partenariat

La Cité des Dirigeants, Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC), signe aujourd’hui une convention de partenariat avec un acteur majeur du territoire : le Centre de la Médiation et de l’Arbitrage de la Réunion (CMAR).



LE CMAR, vecteur de développement pour les opérateurs économiques de la zone OI



Le Centre de Médiation et d’Arbitrage est né en 2015 d’un constat de professionnels du droit : les partenaires économiques ne disposaient pas d’un outil l'essentiel, celui d’un arbitrage institutionnel leur permettant de choisir ce mode de résolution des conflits adapté au monde des affaires.



Parallèlement, au travers de chaque nouvelle réforme, les pouvoirs publics incitent les justiciables à recourir à des modes non judiciaires de règlement de leurs litiges, et les rendent parfois déjà obligatoires, dans un but avoué de désengorger les tribunaux.



Les entreprises ont donc tout intérêt à investir ces modes alternatifs pour résoudre leurs litiges, auxquels il convient d’apporter toute la sécurité nécessaire.



C’est dans cet esprit que le CMAR a été créé, à l’instar du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris).



La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion et la Chambre des Métiers de la Réunion se sont immédiatement associées à cette idée et ont accepté d’accompagner la création du CMAR en en devenant membres adhérents.



Aujourd’hui également appuyé par les deux Ordres des avocats du département , par l’Ordre des Experts-Comptables et la Chambre des Notaires, le CMAR a même reçu le soutien de poids de la Région Réunion. Il est actuellement présidé par Maitre Djalil GANGATE, Président fondateur et Ancien Bâtonnier.



Le partenariat CMAR – Cité des Dirigeants : convergence et complémentarité



Le CMAR a, depuis sa fondation, choisi de présenter l’arbitrage et la médiation comme des outils juridiques nécessaires au développement des entreprises, avant tout parce qu’ils sont des systèmes de règlement des litiges qui leur apportent la souplesse et la réactivité dont elles ont besoin.



Par ailleurs, l’arbitrage et la médiation sont également des gages de sécurité juridique pour les projets des chefs d’entreprises, dans la mesure où ce sont des outils qui s’inscrivent dans le système judiciaire et n’en sont pas concurrents.



C’est donc tout naturellement que la CMAR et la Cité des Dirigeants ont choisi d’unir leurs efforts.

Ainsi, chaque dirigeant qui viendra sur le site aura accès aux deux acteurs, dans une logique de pôle faite de synergie et de complémentarité.



Djalil Gangate, Président du CMAR, accueille par ces mots la signature de cette convention entre le CMAR et la Cité des Dirigeants : "Le CMAR a pour vocation d’offrir des outils de sécurisation des échanges dans le monde des affaires au travers de la médiation et de l’arbitrage. Cette convention nous permet à la fois de nous rapprocher physiquement des entreprises, des collectivités et de leurs décideurs, de les sensibiliser aux modes alternatifs de règlement des litiges. Ce qui correspond d’ailleurs à la transition actuelle souhaitée par le gouvernement. Travailler, être présent aux cotés des décideurs et des entrepreneurs, les accompagner dans cette transition….Cela compte beaucoup pour nous".



Et Christophe Di Donato, Président de la Cité des Dirigeants, d'expliquer : "nous soutenons naturellement la démarche que porte le CMAR au travers de ce partenariat. Le magistrat devrait rester en effet le dernier recours dans la plus grande partie des contentieux qui jalonnent la vie des entreprises. Nous sommes par ailleurs heureux de répondre favorablement à l'invitation du CMAR de participer à leur gouvernance".





