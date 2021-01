A la Une .. La Cité des Arts lève le rideau ce samedi sur une saison riche malgré le contexte sanitaire

La Cité des Arts fait sa rentrée culturelle ce samedi avec une belle programmation en nocturne. La limitation des jauges doit inciter le public à prendre ses précautions. Par Karine Tong-Yette - Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 à 16:04 | Lu 311 fois





Contrairement à ce qui se passe en métropole, l'activité culturelle à La Réunion a tout de même la chance de pouvoir s'exprimer en maintenant une vigilance sur le plan sanitaire. "Pour cette année 2021, nous allons prendre plus de précautions face à la crise sanitaire", confirme ​Monique Orphé.



Un nouvel espace de spectacles a été créé pour répondre aux exigences du protocole sanitaire. Le public est d'ailleurs invité à réserver ses places, via internet ou même directement sur place car les places sont limitées.



Le public aura le choix. Plusieurs événements vont se dérouler de janvier à juin, à commencer donc par l’ouverture des portes en nocturne dès 17H30 ce samedi 24 janvier avec la fameuse Cité by Night.



La rentrée culturelle est aussi l'occasion pour le nouveau directeur de se présenter. "Je suis à la direction de la SPL (société publique locale, ndlr) depuis novembre et je vous assure que c’est une aventure humaine, avec beaucoup de richesse. Que ça soit l’accueil des artistes, le rayonnement, le lien humain, l’accompagnement jusqu’à la diffusion", s'en émerveille Jérôme Li-Thiao-Té.



Il faut faire "germer des graines, encourager la jeunesse, dynamiser l'écosystème. On doit travailler sur cette synergie, autour des activités artistiques comme les arts visuels et soutenir les pratiques émergentes.", compte-t-il promouvoir.



La direction et les élus parlent d’une même voix pour permettre aux artistes de créer. Ils souhaitent les accompagner pour favoriser leur rayonnement sur l’ensemble de l’île. Le désir profond est de s’ouvrir sur les autres communes grâce à des médiateurs, qui vont faire le lien entre les spectacles prévus par les artistes et entre le public. Au vu de la crise Covid, il s'agit de mieux communiquer également et d'utiliser le numérique via les réseaux sociaux notamment.



"On se sent chez nous"



"Cette année sera placée sous le signe de l’ambition, elle sera un défi grâce à cette convention gagnant-gagnant, je veux que chaque salarié soit porteur de ce projet", entrevoit Monique Orphé. Le même sentiment de bien-être est évoqué par les artistes présents : "On se sent bien, on se sent chez nous" disent en coeur Ken-Sam, improvisateur, Florence Boyer, chorégraphe, Hazawa, plasticien et Aurus, chanteur. Il faut ici rappeler que la Cité des Arts est aussi un lieu de vie où ils sont accueillis en résidence artistique. Des logements ont été construits juste au-dessus du restaurant Food Art's pour leur offrir la possibilité de travailler sur site.



Parmi eux, nous rencontrons une artiste et danseuse, Florence, ancienne chercheuse en Anthropologie. Elle nous parle avec passion : "Nous sommes les émotions qui nous traversent. Nous devons « démailler » avec tout ça. Revaloriser cet héritage de nos ancêtres et de nos origines. Imaginer en tissant des liens dans l’humanité". Elle nous invite à venir la voir danser ce samedi à partir de 20h dans son spectacle « Démayé » qui se terminera par une discussion philosophique sur l’ambivalence et la complémentarité.



Ici, "Il y a une vraie bienveillance naturelle au service de l’art. On sait ce que la culture a enduré. Il faut maintenir ce lien humain", annonce à ses côtés un artiste poignant, Aurus. Il se produira quant à lui au Fanal à partir de 22h ce samedi. Un véritable phénomène qui mixe le visuel au musical avec des mélanges de sonorités du monde et totalement excentriques.



