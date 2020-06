Culture La Cité des Arts et Château Morange rouvrent leurs portes

La société publique locale Territo’arts annonce la réouverture de ses deux établissements culturels, la Cité des Arts et Château Morange. Si aucun spectacle ou concert n’est encore programmé, l’accueil du public démarre dès cette semaine. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 15:00 | Lu 67 fois

C’est sûrement le signe que la période de confinement s’achève définitivement. La société publique locale Territo’arts annonce la réouverture de ses deux établissements culturels, la Cité des Arts et Château Morange. Ces deux lieux doivent encore attendre le feu vert des autorités pour reprogrammer des concerts ou spectacles.



Toutefois, l’accueil du public reprend dès cette semaine du lundi au samedi de 10h à 18h pour la Cité des Arts et du mardi au samedi de 9h à 17h pour Château Morange. Cette ouverture permet le libre accès à la salle d’exposition du Banyan de la Cité des Arts ainsi que celle du restaurant Food Art’s. La billetterie est également ouverte.



Dès ce mois de juin, ces deux lieux vont accueillir des artistes en résidence de création. La programmation virtuelle de documentaires culturels se poursuit sur les pages Facebook des deux établissements. Enfin, la direction informe qu’elle proposera bientôt une programmation pour la saison artistique du second semestre 2020, différente de celle prévue initialement, avec une offre artistique 100% réunionnaise.





