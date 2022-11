A la Une . La Cise contrainte de maintenir ses coupures d’eau nocturne à Salazie et St-André

CISE Réunion informe ses abonnés des communes de Salazie et de St-André qu'elle est contrainte de maintenir ses coupures d'eau nocturnes. Voici son communqué. Publié le Samedi 26 Novembre 2022

Camp Ozoux

Bellouve

Terre Plate

Plateau Sisaye

Mare à Goyave

Village Hell-Bourg

Butor

Petit Sable

Plateau

Mare à Vieille Place

Radier

Mare à Citrons

La Savane

Salazie Village

Mare à Goyave

Lotissement Vavangues

Plateau Wickers



Un retour progressif se fera à partir à 05h00 du matin. Ces coupures de nuit pourront être suspendues ou modifiées en fonction du niveau d’eau dans le réservoir et de l’état de la ressource.



Au regard de la sécheresse qui sévit, les ressources en eau ont fortement diminué. De ce fait, CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Salazie qu’elle est contrainte de maintenir ses coupures d’eau nocturne de 21h00 à 05h00 sur les secteurs suivants :Un retour progressif se fera à partir à 05h00 du matin. Ces coupures de nuit pourront être suspendues ou modifiées en fonction du niveau d’eau dans le réservoir et de l’état de la ressource.

A St-André, une coupure de la distribution est prévue ce jour, avec une plage horaire modifiée de 19h00 à 5h00, sur les secteurs suivants : Milles roches

Butor

Cressonnière

Rivière du Mat

Patelin

Ravine Creuse

Centre-ville

Lefaguyès

Chemin du Centre

ZAC Fayard

Cambuston

Bois Rouge

Chemin Lagourgue

Avenue des Mascareignes

Et toutes les voies adjacentes

Des manques d’eau et baisses de pression sur le réseau peuvent toutefois être constatées tout au long de la journée.

Les ressources sont plus que jamais sensibles à la pluviométrie. Ainsi, afin de maintenir une distribution pérenne, en cette période de sécheresse, CISE Réunion vous recommande donc durant cette période de « consommer mieux » en évitant le lavage des voitures et l’arrosage des jardins.Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.