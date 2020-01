La Cise Réunion condamnée à rembourser 5 ans d'eau potable à une famille

Une procédure à l'encontre de la Cise Réunion a débuté il y a 3 ans. Un habitant de Saint-André était lassé de voir l'eau de son logement totalement insalubre, voire dangereuse si consommée. Le père de famille a donc porté plainte et exigé une solution auprès de l'organisme. Bien qu'il ait lu sur un panneau qu'il ne fallait pas boire l'eau du robinet et que des bouteilles allaient être distribuées, ce dernier n'en a jamais vu la couleur. Depuis 2016, la Cise Réunion a préféré jouer le silence radio, malgré tous les mails et courriers.L'affaire a fini par arriver devant la justice, s'agissant d'un véritable problème de santé publique. En effet, la présence de bactéries fécales pathogènes dans l'eau du robinet ayant été confirmée, la famille a dû consommer de l'eau en bouteilles, afin d'éviter un risque sanitaire. C'est pourquoi le père de famille a ainsi demandé à la Cise Réunion le remboursement d’une décennie de factures et de bouteilles d’eau.Le distributeur d'eau a finalement été reconnu coupable ce samedi par le tribunal d'avoir fourni "une eau régulièrement impropre à la consommation, non-conforme au seuil de potabilité sans proposer par ailleurs de solution adéquate en contrepartie dans ces manquements", précise le JIR.La Cise Réunion devra ainsi rembourser la famille les bouteilles d’eau achetées au cours des cinq dernières années. L'organisme devra également verser 2000 euros au titre du préjudice moral. Il doit s'engager à leur fournir une eau potable de qualité à hauteur de six litres par jour sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.Le père de famille, satisfait de cette décision, souhaite entamer une procédure collective, afin d'aider les autres usagers confrontés à des situations similaires.