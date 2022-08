A la Une .. La Cirest va réaliser des travaux pour sécuriser l'accès à l'îlet Coco

Bonne nouvelle pour les habitants d’Ilet Coco à St-Benoit. La Cirest a en effet présenté lors d’une réunion publique ce vendredi, les travaux de remise en état du radier, souvent mis hors service lors d’épisodes pluvieux particulièrement importants. Le coût des travaux dépasse le million d’euros. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 17:35

Pour rappel, les pluies de début 2016 ont conduit la mairie de St-Benoit à réaliser des travaux d’urgence. Mais ces aménagements avaient rapidement cédé face aux fortes pluies de 2018 dues aux systèmes dépressionnaires Ava, Dumazile, Berguitta et Fakir, d’où la nécessité de la mise en œuvre d’un nouvel ouvrage avant la prochaine saison cyclonique. Ouvrage qui devra notamment restituer la surverse au niveau du bras secondaire de la Rivière des Marsouins, mais aussi servir à protéger les berges des affouillements et à retarder l’écoulement des eaux débordantes sur ce bras secondaire afin de protéger la voie d’accès a l’Ilet par le radier communal.



"L’objectif est de permettre qu’il y ait moins de submersion de ce radier et à terme faciliter le déplacement et la circulation au sein de cet îlet", explique le maire de Saint-Benoît et président de la Cirest, Patrice Selly.



La première phase des travaux interviendra dès la semaine prochaine avec la réalisation d’un merlon de protection intégrant une surverse vers le bras secondaire indique l’édile bénédictin, qui donne plus de précisions sur ces travaux :









