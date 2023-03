La Cirest recrute :– 1 responsable Pôle suivi / pilotage / exploitation (H/F)Les candidatures devront être transmises au plus tard le vendredi 17 mars 2023.– 1 chargé d’opération travaux (H/F)Les candidatures devront être transmises au plus tard le vendredi 17 mars 2023.– 1 chargé d’opération stratégie / études / prospectives (H/F)Les candidatures devront être transmises au plus tard le vendredi 17 mars 2023.– 1 Responsable du service Insertion, Emploi et Formation (H/F)Les candidatures devront être transmises au plus tard le le vendredi 17 mars 2023.