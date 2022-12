A la Une .. La Cirest prête à développer des projets pour ses "Petites Villes de Demain"

C'est ce vendredi qu'a été installé le premier Comité de projet PVD ("Petites Villes de Demain) de la Cirest au siège de l'intercommunalité, en présence des différents partenaires (L'Etat, la Banque des partenaires, l'Agence nationale de l'habitat et l'Agence nationale de la cohésion des territoires). La Cirest a porté la candidature de quatre communes de son territoire à ce PVD : Salazie, la Plaine des Palmistes, Bras-Panon et Sainte-Rose. Par SI - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 15:53

Le Programme Petites Villes de Demain est un programme national qui vise à accompagner les petites communes de moins de 20.000 habitants et à dynamiser leur centre-ville sur plusieurs thématiques comme l'attractivité économique, touristique ou commerciale ou encore la mobilité.



À l'échelle nationale, plus de 1.600 villes ont déjà intégré le programme et 11 à La Réunion dont quatre de la Cirest. "Ces villes sont petites en nombre d'habitants mais grandes par le potentiel de développement et d'aménagement", lance Patrice Selly, président de la Cirest. "Avec Petites Villes de Demain, avec Territoires d'industrie, avec Action Cœur de Ville à Saint-André ou encore le NPNRU à Saint-Benoit et Saint-André également, nous avons ici des leviers d'aménagement du territoire qui doivent nous permettre de rattraper les retards accumulés au sein de notre micro-région et aussi d'avoir un développement cette fois ci équilibré du territoire", argue-t-il.



"C'est un programme multi-thématique et 'cousu main' qui vise à accompagner ces communes dans la formalisation de leur projet de territoire. Derrière, il y aura une priorisation des projets avec l'Etat notamment lors des demandes de subventions comme la DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux) ou la DSIL (Dotation de soutien à l'investissement local)", explique Mickaël Grondin, chef de projet à la Cirest.

Convention-cadre au second semestre 2023



L'idée globale est d'aboutir au final à une Opération de revitalisation des territoires (ORT) dans ces zones et d'y apporter des dispositifs législatifs et fiscaux. Exemple dans le domaine de l'habitat où l'Etat pourra apporter des aides supplémentaires sur la rénovation de logement et permettre de créer de nouvelles formes de logement comme dans l'habitat inclusif et comment "mieux vieillir" dans ces Petites Villes de Demain.



Dans le foncier, cela va être par exemple d'optimiser l'espace via des minorations foncières de l'ordre de 20% afin de créer un effet de levier pour les communes et faciliter la mise en œuvre de leur projet de territoire.



Dans le domaine de la mobilité où La Réunion a encore un énorme manque à combler, cela va permettre à ces communes de disposer de fonds pour la mise en place de mobilités douces ou des zones piétonnes.



Ce PVD va donc s'inscrire sur plusieurs années et aboutira dans un premier temps à une signature d'une convention-cadre au second semestre 2023. Convention qui contiendra notamment les différentes actions opérationnelles qui seront déployées sur les quatre communes, comme la valorisation du sentier littoral à Sainte-Rose ou encore le Programme alimentaire territorial de la Plaine des Palmistes ( L'idée globale est d'aboutir au final à une Opération de revitalisation des territoires (ORT) dans ces zones et d'y apporter des dispositifs législatifs et fiscaux. Exemple dans le domaine de l'habitat où l'Etat pourra apporter des aides supplémentaires sur la rénovation de logement et permettre de créer de nouvelles formes de logement comme dans l'habitat inclusif et comment "mieux vieillir" dans ces Petites Villes de Demain.Dans le foncier, cela va être par exemple d'optimiser l'espace via des minorations foncières de l'ordre de 20% afin de créer un effet de levier pour les communes et faciliter la mise en œuvre de leur projet de territoire.Dans le domaine de la mobilité où La Réunion a encore un énorme manque à combler, cela va permettre à ces communes de disposer de fonds pour la mise en place de mobilités douces ou des zones piétonnes.Ce PVD va donc s'inscrire sur plusieurs années et aboutira dans un premier temps à une signature d'une convention-cadre au second semestre 2023. Convention qui contiendra notamment les différentes actions opérationnelles qui seront déployées sur les quatre communes, comme la valorisation du sentier littoral à Sainte-Rose ou encore le Programme alimentaire territorial de la Plaine des Palmistes ( "La Plaine des Palmistes lauréat du Programme national pour l'alimentation au Salon de l'agriculture"